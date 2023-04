Super League: Muttenzerkurve äussert sich

Zum ersten Mal seit den schwerwiegenden Angriffen auf das Sicherheitspersonal nach dem Cup-Halbfinal gegen YB hat sich am Mittwoch die Muttenzerkurve zu den Vorfällen geäussert. Auf der Webseite steht: «Nach dem Cup-Halbfinal gegen YB vom 4. April 2023 haben wir unsere eigenen Grenzen massiv überschritten.» Der «Respekt vor dem Leben beziehungsweise die Menschlichkeit des Gegenübers» sei verloren gegangen.

Die Verhaftung eines Fans während der Choreographie vor dem Spiel sei zwar unverhältnismässig gewesen, die Reaktion der Kurve stehe aber in keiner Relation dazu, heisst es im Schreiben. Das Ausmass der Ausschreitungen lasse die Fans «konsterniert zurück», steht weiter geschrieben. Als Reaktion wolle man die «unauffällig wirkende, aber sehr bewährte Selbstregulierung» künftig wieder stärken.

Als noch nichts passiert ist: Die Basler zeigen vor dem Spiel gegen die Young Boys ihre Choreo. Marc Schumacher (Freshfocus)

Am kommenden Sonntag wird während des Spiels gegen YB, bei dem die Fansektoren geschlossen sind, die Plattformbar hinter dem Sektor D geöffnet. Die Fans schreiben, dass man die Strafe nicht umgehen werde, sondern die Möglichkeit zu einem «gemeinsamen Austausch» nutzen will.

Beim Spiel gegen die Grasshoppers vom vergangenen Sonntag kündigten die YB-Fans auf einem Banner an, trotz geschlossenem Sektor nach Basel zu fahren. In einem Statement rät der Verein am Mittwoch aber davon ab. «Wir wünschen uns, dass das Spiel vom Sonntag in geordneten Bahnen verlaufen wird. Aus diesem Grund rufen wir alle YB-Fans, die kein gültiges Ticket für dieses Spiel haben, dazu auf, am Sonntag nicht nach Basel zu reisen, sondern dem Team aus der Ferne die Daumen zu drücken», heisst es.

Die Young Boys schreiben auch, dass sie den Ärger mit den «YB- und FCB-Fans, die sich auf ein Fussballspiel in stimmungsvoller, friedlicher Atmosphäre gefreut haben und nun wegen den Sofortmassnahmen nicht ins Stadion dürfen» teilen würden. Und weiter: «Wir haben keine Sympathien für Kollektivstrafen, weil diese sehr viele Fussballfans treffen, die sich stets vorbildlich verhalten. Wir möchten zudem betonen, dass die YB-Fans im Rahmen des Cup-Halbfinals in keiner Art an den Ausschreitungen beteiligt waren.» (red)