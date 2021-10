Nach Niederlage gegen Rayo Vallecano – FC Barcelona trennt sich von Trainer Ronald Koeman Die Geduld des FC Barcelona mit Ronald Koeman scheint am Ende. Kurz nach dem 0:1 gegen Rayo Vallecano musste der Cheftrainer gehen.

Der FC Barcelona hat sich von seinem Trainer Ronald Koeman getrennt. Die Entscheidung sei am Mittwochabend nach dem 0:1 bei Rayo Vallecano in der spanischen Liga gefallen, teilte der Fussballclub kurz nach Mitternacht auf seiner Internetseite mit.

Nach dem schlechten Start in die laufende Saison wurde vermutet, dass Koeman nur deshalb so lange im Amt blieb, weil die finanziellen Probleme so gross waren. Der katalanische Club sitzt aktuell auf Schulden von 1,3 Milliarden Franken.

FC Barcelona nach zehn Spielen fernab der Spitze

Der FC Barcelona liegt nach zehn Spielen als Neunter im Tabellen-Mittelfeld fernab der Spitze und der Champions-League-Plätze. In der Königsklasse droht in der Gruppe mit dem FC Bayern München bereits das frühe Aus vor der K.o.-Phase. Von den vergangenen sechs Pflichtspielen hat Barça vier verloren.

Barça hatte Koeman im Sommer 2020 verpflichtet und ihm damals einen Zweijahresvertrag gegeben. Zuvor war der 58-Jährige Nationaltrainer der Niederlande. Zuvor war der 58-jährige Nationaltrainer der Niederlande. Koeman trat die Nachfolge von Quique Setién an, der nach einer 2:8-Niederlage gegen Bayern München im Viertelfinal der Champions League auf neutralem Boden wegen Covid-19 entlassen wurde.

