Wiki am Tabellenende – Favoritensiege in den Berner Duellen der Mysports League Hockey Huttwil punktet wieder, und der SC Lyss setzt seinen Lauf fort – sie gewinnen die beiden Derbys am Mittwochabend. Adrian Horn

Er erzielt gleich drei Tore: Huttwils Michael Ruch. Archivfoto: Marcel Bieri

Der SC Lyss schlägt den EHC Thun 3:1, Hockey Huttwil lässt dem EHC Wiki-Münsingen beim 6:0 keine Chance: In der Mysports League (MSL) setzt sich am Mittwochabend in den Berner Duellen jeweils das besser klassierte Team durch. Für Thun und Wiki-Münsingen hat sich dadurch die Lage verschärft – sie stehen nun am Tabellenende.

Ruchs grosser Abend

Derweil vermag Huttwil den Negativtrend zu stoppen. Zuletzt verloren die so stark in die Saison gestarteten Oberaargauer dreimal. Die Entscheidung im Kräftemessen mit Wiki fällt im Mitteldrittel, als die Gastgeber viermal treffen. Matchwinner ist Michael Ruch, dem drei Tore gelingen. Wiki unterliegt zum vierten Mal in Serie.

Adrian Horn ist seit 2007 für Tamedia tätig. Er fungiert als Koordinator und Redaktor des Sport-Extra und arbeitet extern als Lektor.

