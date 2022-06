Papablog: Motivationstipps gesucht – Faul, fauler, meine Kinder Geht es darum, ihren Vater bei Alltagsarbeiten zu unterstützen, machen die Kinder des Autors einen Rückzieher. Was tun? Luk von Bergen

Es gibt was zu tun? Lass uns verschwinden! Viele Eltern scheiern beim Motivieren der Kinder zur Mithilfe. Foto: Getty Images

«Grüessech, ist da die Beratungsstelle für Eltern mit besonders faulen Kindern?», japse ich etwas theatralisch ins Telefon. Meine Kids grinsen. «Ja, ich habe da zwei Exemplare, die nur rumliegen und für alles zu müde sind.» Die Kinder kringeln sich vor Lachen. «Was kann man in solchen Fällen tun?»

Zur Erklärung: Natürlich gibt es diese Beratungsstelle nicht. Und natürlich wissen das meine Kinder. Und selbstverständlich ist eine solche Zirkusnummer letztlich auch nicht förderlich, wenn es darum geht, Junior und die Kleine zu mehr Mithilfe im Haushalt zu animieren. Und wenn dann die fiktive Auskunftsperson dieser gefaketen Beratungsstelle Tipps gibt, was ich als Vater nun unternehmen soll, um dem Nachwuchs einen Denkzettel zu verpassen, erreicht die Stimmung ihren Höhepunkt.

Gibt es denn keine Möglichkeiten, die Kinder so weit zu motivieren, dass sie einfach freiwillig mitmachen?

«Was soll ich?» Das Mini-Publikum tobt. «Die Kinder packen und sie so richtig durchkitzeln?», wiederhole ich schmunzelnd den nie erteilten Ratschlag. «Aha, zuerst an den Füssen, dann am Bauch, unter den Armen und am Ende noch am Hals – alles klar. Auf Wiederhören.» Ich drehe mich um und … die Kids sind verschwunden. Natürlich suche ich sie. Natürlich finde ich sie. Und logo: Es wird gekitzelt. Nur nützen tuts nichts. Ausser, dass die Kleine bei der nächstbesten Gelegenheit – statt zu helfen – fordert: «Papa, mach das mit dem Telefon und dem Kitzeln!»

Meine Kinder sind faul. Also eigentlich nur, wenn es darum geht, ihrem alten Herrn hin und wieder etwas zur Hand zu gehen. Aber vielleicht finde ich hier in dieser Selbsthilfe-Blog-Gruppe ja Elternteile mit guten Tipps, wer weiss. Tipps, wenn es darum geht, die Kids zu freiwilligerem Mitmachen im Alltag zu bewegen – ganz ohne Bestechungen, Belohnungen und Drohungen. Einige Beispiele.

Tischlein, deck dich doch selbst!

Der Alte steht in der Küche und bastelt seit zwei Stunden an einer Bolognese. Kurz vor Schluss dann die Aufforderung: «Kinder, Tisch decken.» Stille. Also schaut der Koch nach, wo die Kids sind und was sie tun. Eines ordnet – unfassbar wichtig – gerade seine Pokémon-Karten. «Aber Tisch decken dauert doch nur etwa eine Minute», sage ich. Das andere Kind sagt klar und deutlich: «Nein, ich mag nicht.» Papas Wunsch zur Mithilfe? Abgetischt. Was tun Sie in solchen Fällen?

Aufräumen? Drüberhüpfen!

Kommen die Kids von Schule und Kindergarten nach Hause, gleicht der Eingangsbereich der Wohnung einer Müllhalde. Hier ein «Böxli» mit «Restznüni», der «Lüchtzgi», der Thek, das «Täschli», die Schuhe, mal ein Pulli, die Jacke, der Turnsack. Einfach alles liegen lassen – Freunde, das geht doch nicht! «Du kannst ja drüberhüpfen», sagt die Kleine frech. Natürlich bin ich es, der irgendwann die Geduld verliert und die Dinge zumindest etwas zur Seite schaufelt. Nicht gerade clever, ja?

Holz sammeln? Ist mir Wurst!

Es gibt doch nichts Tolleres, als im Sommer irgendwo am Waldrand zu grillieren. Ich begeistere die Menge mit der Ansage: «Lasst uns rasch etwas Holz suchen.» Aber da sind die Kinder bereits auf oder hinter den Bäumen. Heutzutage ist das nicht weiter schlimm, schon klar. Hätten sich schon die Kids der Urururahnen unserer Ururururahnen vor dem Holzsuchen gedrückt, der Mammutschenkel wäre heute noch nicht gar. Ich meine, man könnte sich ja gegenseitig etwas unterstützen, nicht?

Ganz ohne «Bitti-Bätti» – geht das?

Also, im Grunde genommen geht es ja nicht darum, dass ich als Paps Unmögliches oder gar Unmenschliches von den Kindern verlange. Die Arbeiten oder Hilfeleistungen sind zeitlich rasch zu bewerkstelligen und überhaupt nicht anspruchsvoll oder knifflig. Klar, hin und wieder packe ich die «Wenn-das-dann-das-Keule», respektive die «Wenn-das-nicht-dann-das-auch-nicht-Keule» aus und sanktioniere verweigerte Mithilfe.

Abo Mamablog: Schluss mit Mamas Rundumservice Her mit der Kinderarbeit! Oder der Auftrag wird meinerseits von einem schier endlosen «Bitti-Bätti» begleitet, sodass sich irgendwann ein Kind erbarmt und mithilft. Aber das finde ich eben auch ein bisschen gestört. Gibt es denn keine Möglichkeiten, die Kinder so weit zu motivieren, dass sie einfach freiwillig mitmachen? Ganz ohne Druck und Drohungen? Tipps, anyone?

Luk von Bergen Infos einblenden Luk von Bergen, Vater eines Drittklässlers und einer Kindergärtlerin, wohnt mit seiner Familie in der Nähe von Zürich. Er arbeitet als Texter in der Kommunikationsagentur Redact in Glattbrugg, Teilzeit in seiner eigenen Inputerei und begeht als Buffalo Bigiotto hin und wieder musikalische Verbrechen.

