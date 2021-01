3 Punkte für den FC Thun – Fatkic trifft schöner als Da Silva Der FC Thun bleibt 2021 auch in Dauerregen und Sturm auf Erfolgskurs. Die Oberländer bezwingen Stade Lausanne-Ouchy nach einer überzeugenden Leistung mit 3:1. Peter Berger

Nuno da Silva bejubelt sein Tor zum 2:0 . Lausannes Goalie Justin Hammel ist geschlagen. Foto: Pascal Muller/Freshfocus

Der FC Thun gewinnt auch das zweite Spiel im Jahr 2021 mit 3:1. Wie schon gegen Schaffhausen gehörte Nuno Da Silva auch gegen Stade Lausanne-Ouchy zu den Hauptakteuren. Nach der Triplette im ersten Spiel des Jahres blieb es auf der altehrwürdigen Pontaise für den Stadtberner aber bei einem Treffer. Sein 2:0 nach einer halben Stunde hatte Verteidiger Nias Hefti, der den gesperrten Chris Kablan ersetzte, mit der Balleroberung eingeleitet. Stürmer Gabriel Kyeremateng lancierte schliesslich Torschütze Da Silva.

Der Thuner Topskorer steht nun bereits bei sechs Saisongoals. Da Silvas Tor war wichtig, aber nicht das schönste. Dafür war Kenan Fatkic besorgt. Der Linksfuss aus Slowenien wurde in der 22. Minute von Fabian Rüdlin angespielt. Fatkic zögerte im Dauerregen und bei stürmischen Bedingungen nicht lange und zog aus rund 25 Metern ab. Der Ball landete wunschgemäss in der oberen Torecke – quasi ein Traumtor im Gegenwind. «Ich habe nicht auf den Wind geachtet, sondern einfach draufgehalten», meinte Fatkic. «Wir haben im Training noch Weitschüsse geübt. Da ging keiner rein. Aber wichtig ist, wenn es zählt», ergänzte der Torschütze mit einem breiten Grinsen.

Kenan Fatkic nimmt Mass und trifft wunderbar in die hohe Torecke zum 1:0 für Thun. Foto: Pascal Muller/freshfocus

Lausannes junger Goalie Nummer 3, Justin Hammel, war bei Fatkics Distanzschuss machtlos. Der 20-jährige Basler hatte vor einer Woche gegen GC (0:2) sein Debüt bei den Profis gegeben und erhielt von SLO-Trainer Meho Kodro erneut das Vertrauen. Hammel hatte indes weniger zu tun als Andreas Hirzel. Thuns Torhüter musste mehrmals Schüsse der Waadtländer parieren. Seine Vorderleute hatten jedoch stets dafür gesorgt, dass die Abschlusspositionen der Lausanner nicht optimal waren.

Berneggers Lob

Als der Sturm nach der Pause abflachte, verlor auch der FC Thun zwischenzeitlich etwas an Schwung. Prompt mussten die Gäste den Anschlusstreffer hinnehmen. Yanis Lahiouel traf mit der Hacke. Der Stürmer hatte schon im ersten Spiel der Saison in Thun beide Tore markiert (2:2) und ist mit neun Treffern Topskorer der Challenge League. Die Waadtländer drückten wie im September zwar energisch auf den Ausgleich. Doch diesmal sorgte Joker Saleh Chihadeh, nach Flanke von Noel Wetz, mit einem Kopfball dafür, dass die Punkte an die Thuner gingen.

Trotz dem Druck der Heimmannschaft gerieten die Thuner anders als zuletzt gegen Schaffhausen nie ins Wanken. «Das war ein souveräner und solidarischer Auftritt gegen eine der besten Mannschaften in dieser Liga», lobte denn am Ende auch Trainer Carlos Bernegger.