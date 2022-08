Musiktreffen in Sigriswil – Faszinierendes Treffen der Blaskapellen Gleich 20 Formationen spielen am Wochenende am böhmisch-mährisch geprägten Blaskapellentreffen auf. 300 Musizierende wirken mit. Stefan Kammermann

20 Blaskapellen sind am Wochenende in Sigriswil zu Gast. Foto: Enzo Lopardo

«Die Faszination ist ganz einfach der lockere und leichte böhmisch-mährische Stil», sagt Elsbeth Saurer. Im gut 40-köpfigen Musikverein Ringoldswil spielt sie Klarinette und hilft mit, nach der Corona-bedingten Zwangspause, am kommenden Wochenende in Sigriswil das 32. Blaskapellentreffen durchzuführen. Gegen 300 Musikantinnen und Musikanten wirken am 20. und 21. August in der Schulanlage Raft mit.