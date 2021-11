Niederlage gegen die Kadetten – Fast wäre dem BSV der Coup gelungen Die Berner Handballer verlieren gegen den weiterhin ungeschlagenen Leader aus Schaffhausen 23:26 – trotz beeindruckender Aufholjagd im zweiten Durchgang. Marco Spycher

Ein umkämpftes Spiel: BSV-Akteur Samuel Weingartner (am Ball) kann sich durchsetzen. Foto: Manuel Zingg

Zur Pause schien die Partie bereits entschieden. 12:19 lag der BSV gegen die Kadetten zurück. Der Auftritt der Berner bis dahin: sehr bescheiden. In der Offensive agierten sie lasch und in der Defensive anfällig – ja, phasenweise wurde Martin Rubins Team vom Tabellenführer vorgeführt. Folglich deutete an diesem Abend wenig auf einen Punktgewinn des Heimteams hin.

Doch dann kommt die zweite Halbzeit, und das Spiel ist ein völlig anderes. Während der BSV den Tritt findet, passt bei den Gästen aus Schaffhausen nicht mehr viel zusammen. Bis zur 45. Minute gelingt dem Leader kein weiterer Treffer – auch wegen Schlussmann Simon Schelling, dessen Auftritt im zweiten Durchgang sinnbildlich steht für die Steigerung des BSV. So kommen die Gastgeber nach zwischenzeitlichem 9-Tore-Rückstand gar auf 18:19 heran.

In einer packenden Schlussphase wird es auf den Rängen in der mit 1002 Zuschauerinnen und Zuschauern sehr gut besuchten Mobiliar-Arena laut, auf dem Feld teils hektisch. Am Ende setzt sich dennoch der Favorit durch. Der BSV verpasst den Coup nur knapp und unterliegt den weiterhin ungeschlagenen Nordostschweizern 23:26.

Gewichtige Absenzen

Samuel Weingartner zeigt sich nach der Partie entsprechend enttäuscht: «Wenn wir am Ende abgezockter aufgetreten wären, hätten wir die Kadetten schlagen können», sagt der BSV-Akteur. An dieser Stelle gilt es zu erwähnen, dass die Berner auf wichtige Spieler wie Captain Tobias Baumgartner, Topskorer Pontus Zetterman oder Goalie Mario Cvitkovic verzichten mussten.

Trotz der Niederlage steht der BSV nach zehn Spielen ordentlich da. Er ist auf Rang 6 klassiert, auf Platz 2 fehlen vier Punkte – bei einer Partie weniger.

