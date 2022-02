Nach zwei Jahren Corona-Pause – Diese Bands treten am Gurtenfestival-Comeback auf

Gurtenfestival 2022 – «Fast so wie immer» Erykah Badu, Black Eyed Peas und das Berner Star-Duo Sophie Hunger & Bonaparte: Das Gurtenprogramm 2022 glänzt eher zwischen den Zeilen. Wird alles wie früher? Ane Hebeisen Martin Burkhalter

sie gehört zu den Perlen des diesjährigen Programms:. die Neo-Soulsängerin Erykah Badu. Insgesamt zeigt das Gurtenprogramm 2022 grosse musikalische Kompetenz, ist aber auch nicht ganz frei von Kompromissen. Foto: BZ

So wie Gurtenfestival-Sprecherin Lena Fischer das sagt, hat es schon fast etwas Gespenstisches: «Wir planen wie gehabt. Vier Tage, 20’000 Leute pro Tag. Die Infrastruktur wird dieselbe sein wie 2019. Es gibt keine grösseren Änderungen. Vielleicht ein paar neue Foodstände.»

Es ist reiner Zufall, dass das Gurtenfestival-Team just an dem Tag das Programm bekannt gibt und den Vorverkauf startet, an dem der Bundesrat am Nachmittag wohl weitgehende Massnahmenlockerungen bekannt geben wird. Vielleicht ist es ein gutes Omen.