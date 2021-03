Infos einblenden

Die Postauto AG setzt auf Elektrobusse – und auf die noch etwas weniger weit entwickelten Busse, die mit Wasserstoff betrieben werden. «Wir wollen bis ins Jahr 2024 100 Elektrobusse im Einsatz haben», sagte Peter Lacher, Leiter Betrieb, anlässlich der Probefahrt. Darum ist ein weisser Elektrobus nun zu Testzwecken in der Schweiz unterwegs – bis am 18. April in der Region Interlaken. Dort wird er auch auf normalen Linien eingesetzt.

«Der Bus ist leiser, wir haben bis jetzt gutes Feedback bekommen», so Lacher. Bis 2040 plant die Postauto AG, ihre gesamte Flotte von 2500 Fahrzeugen auf solche mit einem «alternativen Antrieb» umzustellen. Lacher rechnet vor: «Der Elektrobus, der über 3 Jahre in Interlaken im Einsatz war und 100’000 Kilometer zurückgelegt hat, hat damit den Ausstoss von 100 Tonnen CO2 vermieden.»

Die Herausforderung seien dabei die Kosten, ein Elektrobus kostet aktuell doppelt so viel wie ein Diesel-Bus. Ein Bus, der seinen Antrieb aus Wasserstoff zieht, kostet gar eine Million Franken. «Hier sind die Besteller – also Bund und Kanton – gefragt, uns zu unterstützen», so Lacher.

Vor Ort kann Postauto auf das Wissen der Industriellen Betriebe (IBI) zählen, die das Verkehrsunternehmen im Bereich der Ladeinfrastruktur berät. (ngg/pd)