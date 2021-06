Kolumne Christian Seiler – Fast Food for Peace Dieses israelisch-palästinensische Gericht geht schnell und schmeckt nach Hoffnung. Christian Seiler (Das Magazin)

Einfach… göttlich: Geröstete Reisnudeln mit Spinat und Dill-Chili-Joghurt. Bild: Carmen Palma

Als zuletzt der Nahostkonflikt wieder hochkochte, als aus dem Gazastreifen von den Terroristen der Hamas Raketen nach Israel abgefeuert wurden, als israelische Streitkräfte Vergeltungseinsätze flogen, als israelische und noch viel mehr palästinensische Opfer zu beklagen waren, viele von ihnen Kinder, als wir wieder einmal fassungslos ein Kriegsschauspiel betrachteten, über das wir viel zu wenig wissen, um es auch nur annähernd zu verstehen, traf ich bei einem Abendessen einen palästinensischen Unternehmer.

Er war aufgewühlt. Teile seiner Familie leben nach wie vor in Ramallah, er konnte seine Mutter telefonisch nicht erreichen. Später am Abend erfuhr er, dass sie wohlauf war. Aber allein der Gedanke, dass die abgefeuerten Raketen auch ins Herz eines Menschen, der mit dir am Tisch sitzt, treffen können, verlieh den irgendwie zur Gewohnheit gewordenen Nachrichten aus Nahost eine ganz andere Dringlichkeit.