Fusionsprojekt Thuner Kirche – Fast einhelliges Ja zum Aufbruch Das Kirchenparlament heisst den Kredit für das Fusionsprojekt fast diskussionslos gut. Mehr zu reden gab hingegen ein kirchliches Bauprojekt bei der Schönaukirche. Andreas Tschopp

Bei der Kirche Schönau (links) möchte der Kirchenrat neu ein Mehrfamilienhaus erstellen. Im Kirchenparlament wurden nun Fragen dazu gestellt. Foto: Andreas Tschopp

«Danke für die Zustimmung und den Mut, mit dem Kleinen Kirchenrat den Weg zu gehen»: Diese Worte richtete Präsident Andreas Lüscher ans Kirchenparlament, nachdem dieses am Montagabend mit einer Enthaltung die beantragten 595’000 Franken fürs Fusionsprojekt, das zur Einheit der Kirchgemeinden in Thun führen soll, bewilligt hatte. Kirchenrat Thomas Straubhaar legte zuvor nochmals die Zielsetzung und den ambitionierten Fahrplan für die Vereinigung mit Beschlussfassung Ende 2025 und Umsetzung bis 2027 dar. In der Diskussion wurden Fragen gestellt zum Besetzungsprozess für das Steuerungsgremium, das die Fusionsgrundlagen zu erarbeiten hat.