BSV-Spieler Samuel Weingartner – Fast an der Handball-WM Der Berner Samuel Weingartner debütierte im Dezember im Nationalteam und war bei der WM auf Pikett. Den Weg in die Auswahl könnte über die Abwehr finden. Reto Pfister

Samuel Weingartner (BSV, links) verteidigt entschlossen gegen den Thuner Reto Friedli. Foto: Markus Grunder

Viel fehlte nicht, und Samuel Weingartner wäre am 14. Januar mit dem Schweizer Handball-Nationalteam nach Ägypten an die WM geflogen. Der 24-Jährige hatte im Dezember im Testspiel gegen Italien sein Debüt gegeben, war dabei ausschliesslich in der Abwehr zum Einsatz gekommen. Für die Titelkämpfe figurierte der Rückraumspieler des BSV Bern schliesslich auf einer vier Namen umfassenden Pikettliste.

«Davon habe ich aus den Medien erfahren», sagt er. Dies mutet seltsam an, ist aber angesichts der ungewöhnlichen Umstände verständlich. Der Schweizer Verband erfuhr erst zwei Tage vor dem WM-Start, dass das Team ins Teilnehmerfeld nachrückt. Die Mannschaft musste eilends aufgeboten werde, fuhr nach der Ankunft in Kairo direkt in die Halle und gewann gegen Österreich.