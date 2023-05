Passöffnung im Oberhasli – «Fast alles hängt vom Wetter ab» Bis in drei Wochen soll der Grimselpass parat sein für die Sommersaison – möglicherweise auch der Susten. Ein Besuch bei den Heinzelmännchen. Bruno Petroni

Hier mündet die Zufahrtsstrasse des Hotels Hospiz in die Passstrasse ein. Noch liegen hier mehr als drei Meter Schnee auf der Fahrbahn. Foto: Bruno Petroni

Mittags kurz vor zwölf Uhr: Während im Tal unten bereits nahezu T-Shirt-Wetter herrscht, tut sich der Frühling oberhalb der Waldgrenze noch etwas schwer. So auch an den Alpenpässen – beispielsweise am 2164 Meter hohen Grimselpass. Und unweit unterhalb an der Seeuferegg (1900 m), wo es trotz Sonnenschein nur wenige Grad über der Gefriergrenze kühl ist und ein beissend kalter Wind weht.