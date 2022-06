Schulabgänge im Kanton Bern – Fast alle Jugendlichen haben eine Anschlusslösung Für 98 Prozent aller Schulabgängerinnen und Schulabgänger ist klar, wie es nach den Sommerferien weitergeht. Beliebt bleibt die Berufslehre.



Ein Automatiker in Ausbildung. Im Kanton Bern tritt jeder zweite Schulabgänger eine Berufslehre an. Foto: Goran Basic (Keystone)

Im Kanton Bern wissen 98 Prozent aller Schulabgänger, was sie nach den Sommerferien machen werden. Das geht aus einer Umfrage des Kantons hervor.

Am beliebtesten ist nach wie vor der direkte Übertritt in eine Berufslehre oder in eine Mittelschule. Im deutschsprachigen Kantonsteil treten 52 Prozent eine Berufslehre an. Der Wert liegt im Bereich der Vorjahre, wie die bernische Bildungsdirektion am Donnerstag mitteilte.

Die Zahl der Eintritte in eine Fachmittelschule bleibt mit 5 Prozent seit Jahren stabil. Die Übertritte ins Gymnasium sind leicht gestiegen auf 23 Prozent. Weitere 18 Prozent der Schulaustretenden besuchen ein kantonales oder privates Brückenangebot.

Eine mögliche Spätfolge der Corona-Pandemie zeigt sich im französischsprachigen Kantonsteil. Die Übertrittsquote ins Gymnasium stieg deutlich auf 31 Prozent. Ein möglicher Grund ist laut Kanton, dass es in der Pandemie weniger Schnuppermöglichkeiten und Info-Veranstaltungen an Berufsfachschulen gab.

SDA/ske

