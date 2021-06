Das 10. X-Alps ist gestartet – Fast alle Favoriten sind in Front Der Franzose Benoît Outters und der Deutsche Markus Anders haben sich zum Schluss des ersten Renntages an die Spitze des X-Alps gesetzt. Topfavorit Chrigel Maurer startete verhalten, konnte aber aufholen. Bruno Petroni

Patrick von Känel aus Frutigen hält nach dem ersten X-Alps-Renntag als Dritter Kontakt zur Spitze. Foto: Bruno Petroni

Das längste und härteste Gleitschirmrennen der Welt läuft: Am Sonntagmittag haben auf dem Mozartplatz in Salzburg 29 internationale Athleten den 1238 Kilometer langen Weg zum Montblanc und zurück unter ihre Füsse genommen. Unter ihnen die beiden Frutiger Patrick von Känel und Christian «Chrigel» Maurer.

Letzterer ging als Gewinner des 29 Kilometer langen Prologs vom Donnerstag ins Rennen. Dies mit der Gewissheit, dass er mit den fast 200’000 Höhenmetern an Berglauf-Training in diesem Jahr in Topform ist – was angesichts seines fortgeschrittenen Alters von 38 Jahren im Kampf gegen die einiges jüngeren Athleten auch nötig ist, wenn Maurer seinen bisherigen sechs X-Alps-Siegen einen siebten anfügen will.