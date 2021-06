Moutier vor dem Kantonswechsel – Fast alle Berntreuen ziehen aus dem Stadtrat aus 13 probernische Abgeordnete haben am Montagabend ihren Rücktritt aus Moutiers Stadtparlament erklärt. Ein Drittel der Sitze muss ersetzt werden. Stefan von Bergen

Das Hôtel de Ville in Moutier: Berntreue wollen hier nicht mehr an den Sitzungen des Stadtparlaments teilnehmen. Foto: Laurent Crottet

Die berntreuen Mitglieder von Moutiers Stadtparlament haben keine Lust mehr, im Städtchen zu politisieren, das bis 2026 zum Kanton Jura übertreten wird. An der Parlamentssitzung vom Montagabend erklärten 13 der 14 probernischen Mitglieder ihren Rücktritt. Das bestätigt auf Anfrage Christian Vaquin, Moutiers Gemeindeschreiber. Mit der fast vollzähligen berntreuen Delegation verlässt ein Drittel der Abgeordneten den 41-köpfigen Conseil de ville.

Am 28. März hatten sich Moutiers Stimmberechtigte an der Urne mit einem Ja-Anteil von 54 Prozent für einen Wechsel ihrer Gemeinde zum Kanton Jura ausgesprochen. Seither hat die Motivation der berntreuen Verlierer offenbar nachgelassen, sich noch am politischen Leben im Ort zu beteiligen.