Stechelberg/Mürren – Fast 60 Prozent mehr Gäste auf dem Schilthorn Die Schilthornbahn AG blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2022 zurück: Die Besucherzahlen und Umsätze steigerten sich gegenüber dem Vorjahr teils deutlich. PD

Das Geschäftsjahr 2022 war für die Schilthornbahn AG ein erfolgreiches. Foto: PD

«Die Besucherzahlen auf dem Schilthorn–Piz Gloria konnten im 2022 wieder deutlich gesteigert werden.» Dies hat die Schilthornbahn AG am Dienstag mitgeteilt. Die erzielten Zahlen liegen demnach 57,8 Prozent über dem Vorjahr und nur noch knapp fünf Prozent unter dem Fünfjahresdurchschnitt. «Insbesondere die Sommermonate sorgten für einen regen Zuwachs», heisst es.

Die Gästezahlen aus der Schweiz und den europäischen Nachbarländern hätten auf «sehr hohem Niveau gehalten» werden können. Gross sei die Zunahme bei Gästen aus den USA sowie südostasiatischen Ländern gewesen. «Reisende aus China blieben hingegen vollständig aus.»

Positiver Effekt auf Gastronomie

Da das Erlebnis Schilthorn eng mit einem Besuch im Drehrestaurant Piz Gloria gekoppelt sei, habe sich der Gästezuwachs ebenfalls stark auf die Gastronomie ausgewirkt. «Es konnte nahezu wieder zu den Bestwerten der Jahre 2018 und 2019 aufgeschlossen werden», schreibt die AG. Der Umsatz im Gipfelrestaurant wurde im Vergleich zu 2021 um 120 Prozent gesteigert und liegt gegenüber dem Bestwert von 2019 um lediglich 12 Prozent zurück.

Unter der neuen Leitung von Ursula Zwald und erstmals durch die Schilthornbahn geführt, erzielte zudem das Panorama-Restaurant Allmendhubel 2022 «das beste Ergebnis seit Beginn der Aufzeichnungen». Gegenüber dem Fünfjahresschnitt wurde der Umsatz um fast 30 Prozent gesteigert. Dies spiegle sich auch in den Zahlen der Standseilbahn Mürren–Allmendhubel wider: Im Sommer konnte die Bahn um knapp 23 Prozent zulegen.

Längere Wintersportsaison

Insgesamt dauerte die Wintersportsaison 2021/22 159 Tage. «Dank Snowfarming konnte bereits am ersten November-Wochenende 2021 in die Saison gestartet werden», hält die AG fest. Bei den Wintersportanlagen erfolgte eine Steigerung der Frequenzen um 18 Prozent. Auch in die aktuelle Wintersaison konnte früh gestartet werden: Am 5. November ist die Sesselbahn Birg und die Piste Nr. 11 im Engetal in Betrieb genommen worden.

