Spiezer Guido Lauper gestorben – Fast 50 Jahre für die Zeitung im Einsatz Er war ein grosser Eisenbahnkenner und -fan – und seit fast 50 Jahren engagierter,

vielseitiger Mitarbeiter dieser Zeitung. Mit 76 Jahren ist Guido Lauper gestorben. Jürg Alder und Svend Peternell

Guido Lauper mit Kamera vor der Schlosskirche Spiez: Er war nahezu 50 Jahre für den «Berner Oberländer» als freier Mitarbeiter im Einsatz. Foto: Lukas Lauper (PD)

1973, vor genau 50 Jahren, fing Guido Laupers Tätigkeit für diese Zeitung an. Sein Leserbrief über eine Opernaufführung war offenbar so wortgewandt, dass ihn der damalige Redaktor Hanspeter Maurer als freien Mitarbeiter für den «Berner Oberländer» engagierte. Seither lieferte Guido Lauper unzählige Artikel, in denen er sich – unter anderem – als enorm kenntnisreicher Eisenbahnexperte hervortat.