Wetterkapriolen im Februar – Fast 20 Grad im Tessin – Neuschnee in den Bergen Der Februar beginnt mit Föhnwetter im Süden und Schneefall in den Alpen. Im Osten herrscht Lawinengefahr.

Schon im Januar gabs im Osten der Schweiz Schnee: Wildhaus am 10. Januar 2023. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone

Stürmischer Nordföhn hat im Süden der Schweiz am Samstag für ausserordentlich hohe Temperaturen gesorgt. In Locarno im Tessin kletterte die Temperaturanzeige am Nachmittag auf milde 19,5 Grad.

Milde Temperaturen Anfang Februar sind aussergewöhnlich, aber nicht einzigartig, wie ein Meteorologe des Wetterdienstes Meteonews auf Anfrage sagte. So herrschten in der Magadino-Ebene am 3. Februar 2020 23,9 Grad.

Ein ganz anderes Bild in den Alpen: Da hatte es in der Nacht kräftig geschneit. In Arosa GR wurden am Morgen 17 Zentimeter Neuschnee gemessen, in Davos GR und auf dem Säntis AI 16 Zentimeter, wie die Wetterdienste mitteilten. In Ulrichen im Obergoms VS gingen 10 Zentimeter Neuschnee nieder.

Das WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF warnte Schneesportler, im Osten handle es sich wohl um einer der gefährlichsten Tage des Winters. In Graubünden herrschte demnach gebietsweise grosse Lawinengefahr.

SDA/ij

Fehler gefunden?Jetzt melden.