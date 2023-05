Benzin-Roadtrip durch Bern – Fast 10 Franken Aufpreis pro Tank – nach wenigen Kilometern Die Kosten für eine Tankfüllung unterscheiden sich im Kanton Bern massiv: Teilweise tobt ein Preiskampf, andernorts gibt es wenig Wettbewerb – hilft bald eine App? Carlo Senn

Im Berner Oberland wie hier in Frutigen gibt es kaum Discounter, weshalb die Preise vergleichsweise hoch sind. Foto: Adrian Moser

Die Benzinpreise im Kanton Bern unterscheiden sich stark: Eine Tankfüllung 45 Liter Bleifrei in Lyss kostet beim Discounter Scall rund 74 Franken, in Frutigen bei Shell rund 83 Franken – das sind 9 Franken Differenz am Abend des 24. März 2023.