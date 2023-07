10 Prognosen zur YB-Saison – Fassnacht verlängert, Nsame leckt Blut – und Kubi liegt für einmal richtig Vor dem Saisonstart sagen wir: warum sich YB über die Liga-Aufstockung freut, weshalb die neuen Holzbecher bald im Museum stehen. Und wer statt Rieder der Rekordabgang wird. Dominic Wuillemin

Jetzt liebäugelt Christian Fassnacht noch mit einem Transfer. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus)

Diesmal tippt Kubi korrekt

Kubilay Türkyilmaz’ Saisonprognosen im «Blick» sind Kult. Der Grund: Er liegt meistens daneben. Als Stürmer war er da schon treffsicherer. Okay, im Sommer 2017 prophezeite Kubi, dass YB erstmals nach 32 Jahren den Titel gewinnen würde, das muss gesagt sein. Aber für die Saison 2019/20 tippte er auf Basel als Meister, 2020/21 und 2022/23 ebenfalls – als hätte man im Tessin all die Querelen und Umwälzungen beim FCB nicht mitbekommen. Nun aber sieht sogar Türkyilmaz die Young Boys ganz vorne. Ein schlechtes Omen für YB? Wir sagen Nein: Kubi liegt diesmal richtig, YB wird Meister.

Young Boys werden Fans der Liga-Vergrösserung

Bei YB waren sie lange gegen die Aufstockung der Super League auf zwölf Teams, schliesslich stimmten sie letztes Jahr «aus Solidarität» doch dafür – was auch immer das heissen mag. Hielt sich die Begeisterung über den Schritt bisher in sehr engen Grenzen, werden die Young Boys schon bald glühende Anhänger der Neuerung sein. Zum Saisonauftakt am Sonntag treffen sie im Wankdorf auf Aufsteiger Lausanne, dann treten sie bei Aufsteiger Yverdon an, es folgen Partien gegen Winterthur und Luzern. Es ist der perfekte Aufgalopp für das Playoff zur Champions League, das in der zweiten August-Hälfte stattfindet.

Ach ja, zwischen diesen Terminen wäre YB auf Aufsteiger Lausanne-Ouchy getroffen. Die Liga hat das Spiel netterweise verschoben. Die Young Boys sollten sich beim Erreichen der Champions League erkenntlich zeigen und all jenen, die für die Aufstockung stimmten, einen kleinen Teil der üppigen Millionenprämie abtreten.

So könnte YB gegen Lausanne spielen Sonntag, 16.30 Uhr, Wankdorf. Vorverkaufsstand am Freitagnachmittag: 25'300.

YB: Racioppi; Janko, Camara, Lustenberger, Benito; Niasse; Fassnacht, Lakomy, Ugrinic; Nsame, Elia. Ohne: von Ballmoos, Lauper, Garcia (verletzt), Mambimbi, Males und Persson (im Aufbau).

Hans-Peter macht den Fritz

Wir hätten an dieser Stelle prognostizieren können, dass ein YB-Stürmer Torschützenkönig wird. Das wäre jedoch langweilig gewesen: Das war in den vergangenen fünf Jahren immer so. Und es wird auch diesmal so sein. Nicht irgendein YB-Stürmer wird jedoch Torschützenkönig, nicht Cedric Itten oder Silvere Ganvoula, sondern Jean-Pierre «Schämpu» Nsame.

Jean-Pierre Nsame kann sich diese Saison in weitere Rekordbücher eintragen. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus)

Der 30-Jährige wird dann das Kunststück schon zum vierten Mal geschafft und mit Fritz Künzli gleichgezogen haben – nach Jahrzehnten, in denen die Marke des legendären FCZ-Stürmers als unerreichbar galt. Aber nicht nur das: Nsame, schon jetzt drittbester Torschütze der YB-Historie, verlängert daraufhin seinen 2024 auslaufenden Vertrag. Er hat bei der Rekordjagd endgültig Blut geleckt.

YB bricht den Zuschauerrekord des FC Basel

2022 hatte YB zu diesem Zeitpunkt 19’300 Saisonkarten abgesetzt – und somit schon fast tausend mehr als im Jahr zuvor. Nun liegt der Stand bereits bei 21’795, Clubrekord natürlich. CEO Wanja Greuel wird kaum mehr mit dem Gedanken spielen, das Fassungsvermögen im Wankdorf zu reduzieren und mit der Verknappung als psychologischem Absatztrick argumentieren. Wie er das auch schon tat.

Die Young Boys haben angekündigt, bei 23’000 den Aboverkauf zu stoppen, gut möglich, werden sie diese Limite erreichen. Und weil kommenden Frühling auf der Zielgeraden zum Meistertitel das Wankdorf wieder Mal für Mal ausverkauft sein wird, wird YB diesmal gar den Zuschauerrekord des FC Basel brechen. Dieser liegt bei 29’775 im Schnitt, vergangene Saison kamen die Berner immerhin schon auf 29’097. Die Differenz ist zwar immer noch beachtlich: Aber hey, wer sich Double-Sieger nennt, sollte sich hohe Ziele setzen.

YB sortiert die Holzbecher wieder aus

Die Young Boys streben nun sogar Nachhaltigkeit an. Deshalb kommt das Bier neu und vorerst sektorenweise im Holzbecher. Erste Feedbacks sind allerdings vernichtend, wäre YB ein Restaurant mit Tripadvisor-Profil, es könnte den Laden dichtmachen. Ein Fan schreibt: «Leim-Holz-Bier war eine interessante Geschmacksvariante.» Ein anderer: «Holz und Bier gehen nicht zusammen. Schmeckt schrecklich.» Ein weiterer: «Vielleicht die Becher nochmals überdenken.» Wir behaupten: Das wird YB tun. Die Holzbecher landen bald im YB-Museum, als gescheiterter Pilotversuch in einer sonst äusserst erfolgreichen Ära.

Holz des Anstosses: Die neuen Becher im Wankdorf werden kritisiert. Foto: Beat Mathys

Neuer Kunstrasen – und trotzdem wird gemotzt

Seit diesem Sommer liegt im Wankdorf ein neuer Kunstrasen. Doch schon jetzt liegt uns wieder das Gemotze der Gegner in den Ohren: Der Ball springt anders, rollt schneller, die Unterlage ist rutschig, Wettbewerbsverzerrung, ein Skandal! Alles schon gehört. Als hätten sich Fussballer in der Schweiz nicht längst daran gewöhnen können, dass in manchen Stadien halt ein Kunstrasen liegt. Übrigens: Wer aus nostalgischen Gründen die alte synthetische Unterlage streicheln möchte, die nach vier erfolgreichen Jahren weichen musste – sie ist nun beim FC Ins verlegt.

Fassnacht verlängert

Sein Ersatz ist schon da: Trainer Raphael Wicky sieht den neuesten Zuzug Darian Males im rechten Mittelfeld, dort also, wo sich Christian Fassnacht seit 2017 in die Fanherzen gespielt hat. Das Publikum ist es gewohnt, liebäugelt sein Liebling doch Sommer für Sommer mit einem Abgang ins Ausland. Einmal stand er vor einem Transfer zum Hamburger SV, dann klopfte Werder Bremen an. Fassnacht wechselte seinen Berater, aber nicht den Club, 2022 platzte der Transfer zu Besiktas Istanbul. Was zu Misstönen zwischen dem verdienstvollen Spieler und der sportlichen Leitung führte.

Jetzt strebt Fassnacht wieder den Auslandstransfer an, aber es scheint ruhig um ihn. Der Nationalspieler ist schon 29, für einen neuen Verein hat er keinen Wiederverkaufswert, das erschwert seinen Plan. Und deshalb wird Fassnacht in Bern bleiben und nach der Transferphase seinen Vertrag verlängern. Vor zwei Jahren sagte er im Interview: «Ich habe alles bei YB. Und wenn ich irgendwann acht, neun oder zehn Jahre für den Club gespielt habe, bin ich glücklich.»

Keiner macht den Jashari, aber …

Als wäre das ganze Jahr Fasnacht: Der FC Luzern will einfach nicht zur Ruhe kommen. In diesen Tagen sorgt Ardon Jashari für Schlagzeilen, weil er unbedingt zum FC Basel wechseln will, was ihm die Clubleitung verwehrt. Als Captain ist der bald 21-Jährige abgesetzt, beim Saisonstart steht er nicht einmal im Aufgebot. Was ist noch einmal das Gegenteil von win-win?

Dass so etwas bei YB nicht passieren würde, ist keine gewagte Prognose. Meschack Elia wird weiterwirbeln, auch wenn es mit dem Wechsel nicht klappen sollte, schon gar nicht wird Rieder seinen Abgang ertrotzen. Und doch droht auch bei YB – zumindest ein wenig – Unruhe: Neben Nsames und Fassnachts laufen nächsten Sommer auch die Verträge von Ulisses Garcia und Mohamed Camara aus. Wir sagen: Mindestens einen dieser Leistungsträger wird YB ablösefrei verlieren.

Es wird bei YB prominente Verlierer geben

Kaum Platz, grosses Gedränge: Die YB-Ausgabe 2023/24. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Eine solche Selbsteinschätzung ist lobenswert: Filip Ugrinic gibt sich für die vergangene Saison eine Note von 4 bis 4,5. Der 24-Jährige hat also erkannt, dass er wie Kastriot Imeri, der zweite prominente Mittelfeldzuzug aus dem Sommer 2022, Steigerungspotenzial besitzt.

Nun sind auch noch Lukasz Lakomy und Males dazugestossen, das YB-Mittelfeld ähnelt dem Bahnhof Bern zu Stosszeiten: kaum Platz, grosses Gedränge, alle haben es eilig, voranzukommen. Auch wenn die Young Boys schon sicher in einer europäischen Gruppenphase stehen und damit ein happiges Programm absolvieren werden und Rieder zudem noch wechseln dürfte, wird es Wicky nicht gelingen, sämtliche Ansprüche im zurzeit 32 Spieler umfassenden Kader zu managen. Wo Gewinner sind, sind immer auch Verlierer.

Amenda wird zum Rekordabgang

Eigentlich hätte ja Rieder der neue YB-Rekordverkauf werden sollen, aber mittlerweile ist unwahrscheinlich, dass er den Bestwert von Denis Zakaria mit 13 Millionen Franken bricht. Gut für YB, dass schon der nächste Senkrechtstarter aus dem eigenen Nachwuchs bereitsteht: Aurèle Amenda, Jahrgang 2003, 194 Zentimeter gross, kräftig, schnell und passsicher – ein Innenverteidiger wie aus dem Labor. Der Seeländer wird nach Cédric Zesigers Abgang zu Wolfsburg zur Stütze in der YB-Innenverteidigung. Und dann nächstes Jahr Zakaria überholen. Sie finden das übertrieben? Der damals 22-jährige Manuel Akanji wechselte 2018 für über 20 Millionen Franken von Basel zu Dortmund.

Dominic Wuillemin schreibt für Tamedia über Sportthemen – mit Fokus auf Fussball und YB. Vor dem Einstieg in den Journalismus hat er an der ZHAW Journalismus und Kommunikation studiert. Mehr Infos

