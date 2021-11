Nächster YB-Captain fällt aus – Fassnacht erleidet Bruch und Gehirnerschütterung Wieder ein verletzter Captain und immer die gleichen Probleme im Spiel: Beim Schweizer Meister sind sie froh, dass für ungewohnt lange Zeit kein Ernstkampf ansteht. Fabian Sangines

Fällt mit Kopfverletzung aus: YB-Offensivspieler Christian Fassnacht. Foto: Kurt Schorrer (foto-net)

Es ist immer wieder erstaunlich, wie viel wenige Sekunden verändern können. Im Spiel gegen GC läuft schon längst die Nachspielzeit, als Ulisses Garcia nach einem Abpraller zu einer vorzüglichen Abschlussgelegenheit kommt. Via GC-Bein fliegt der Ball drüber. Es fehlt wenig – und die Stimmung bei den Young Boys wäre wohl ins andere Extrem gekippt.

Denn knapp 60 Sekunden zuvor, da war noch viel Frust beim Schweizer Meister. 0:1 lag er zurück, es drohte die vierte Niederlage de suite. Eine ungemütliche Ausgangslage, um in die Länderspiel-bedingte Meisterschaftspause zu gehen, nach acht Spielen in etwas mehr als einem Monat erhalten negative Gedanken plötzlich viel Zeit, um sich im Kopf auszubreiten. Erstmals seit langem müsste sich YB dem Wort «Krise» stellen. Weil aber der eingewechselte Jordan Siebatcheu in der 93. Minute von einer ungenügenden Abwehr von GC-Goalie André Moreira profitiert, ist das Vokabular leicht abgeschwächt, die Spieler werden mit Fragen zu einer «Mini-Krise» konfrontiert. Und eben, es fehlte wenig, ein halber Meter vielleicht – und die Berner hätten über das Gefühl eines Befreiungsschlages referieren können.