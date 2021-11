Keine Verletzten – Fassade eines Einfamilienhauses stand in Brand Am Donnerstagabend hat in Münsingen ein Einfamilienhaus gebrannt. Eine Ausbreitung des Feuers konnte verhindert werden.

Am Donnerstag kurz vor 18.30 Uhr ging bei der Kantonspolizei Bern eine Meldung über einen Brand am Gantrischweg in Münsingen in einem Einfamilienhaus ein. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten sich bereits sämtliche Personen aus dem Gebäude in Sicherheit gebracht. Die Fassade des Hauses stand in Brand und das Feuer begann, sich gegen den Dachstock auszubreiten.

Den Einsatzkräften gelang es jedoch rasch, das Feuer unter Kontrolle zu bringen und einen Vollbrand zu verhindern.

Durch den Brand wurden die betreffende Fassade, der Dachstock und ein Zimmer in Mitleidenschaft gezogen. Es wurde niemand verletzt. Durch die Kantonspolizei Bern sind Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen worden.

sih/pkb

