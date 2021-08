Der Schwede in Bern – Farnerud verletzt sich bei der Rückkehr Der frühere Publikumsliebling musste sich bei der Partie der Promotion League mit Chiasso gegen YBs U21-Team nach einer halben Stunde auswechseln lassen. Peter Berger

Chiassos Alexander Farnerud greift sich an den rechten Oberschenkel. Foto: Stefan Wermuth

Mehr als acht Jahre nach seinem Abgang bei YB ist Alexander Farnerud ins Wankdorfstadion zurückgekehrt. Der mittlerweile 37-jährige Schwede gastierte in der Promotion League mit Chiasso beim U-21-Team der Berner. Der Spielmacher mit der Nummer 10 zog bei den Tessinern allerdings nur während einer halben Stunde die Fäden. Danach musste sich Farnerud mit Schmerzen auf den Boden setzen und wenig später auswechseln lassen.

Wie früher bei YB zieht der 37-jährige Schwede auch bei Chiasso die Fäden im Angriff. Foto: Stefan Wermuth

Der Routinier, der am Mittwoch schon das Derby gegen Bellinzona verpasste (2:1), zog sich wohl eine muskuläre Verletzung am rechten Oberschenkel zu. Zu diesem Zeitpunkt führte Chiasso bereits mit 1:0. Bei diesem Resultat blieb es.

Nach einer halben Stunde musste Farnerud auf der Spielerbank Platz nehmen. Foto: Stefan Wermuth

Die Absteiger aus dem Südtessin stehen damit nach drei Runden ohne Verlustpunkte da. Genauso wie der FC Breitenrain. Der Stadtberner Quartierclub überrascht weiterhin und gewann auch sein erstes Auswärtsspiel. Acht Minuten nach seiner Einwechslung war Floran Ajeti mit dem 1:0 über YF Juventus erfolgreich. Das Team von Martin Lengen führt damit die Tabelle noch ohne Gegentor an. Während Aufsteiger YB II noch auf den ersten Sieg wartet, kassierte der zweite Neuling, der FC Biel, im dritten Spiel die zweite Niederlage. Die Seeländer unterlagen der AC Bellinzona mit 0:1.

Münsingens später Ausgleichstreffer

In der 1. Liga, Gruppe 2, ist Absteiger Münsingen bei GC II zu einem 3:3-Unentschieden gekommen. Das Team von Kurt Feuz lag früh mit 1:0 in Front, aber zur Pause dann 1:3 zurück. Der Ausgleich durch Loris Vernocchi gelang den Aaretalern erst in der Nachspielzeit. Der zweite Absteiger Köniz setzte sich zu Hause gegen Schötz mit 1:0 durch. Den einzigen Treffer erzielte Dennis Wyder nach gut einer Stunde. Der FC Langenthal kassierte gegen Bassecourt gleich sieben Tore. Die Oberaargauer lagen beim 3:7 vor der Pause zweimal durch Zoltan Kontar in Führung, bevor den Jurassiern in der 2. Halbzeit noch vier Treffer gelangen. Furios startete Aufsteiger Thun II. Das Oberländer U-21-Team machte nach der Pause mit einem Doppelschlag alles klar und fertige schliesslich in der Gruppe 1 Chênois gleich mit 5:1 ab. «Der Sieg der Thuner ist verdient, sie waren uns in allen Bereichen überlegen», meinte Chênois-Trainer David Joye.

Nur Konolfingen punktet

In der 2. Liga interregional hatten die Berner Teams zum Saisonauftakt einen schwierigen Stand. Einzig Konolfingen ging nicht als Verlierer vom Platz. Die Emmentaler erreichten in der Gruppe 2 auf eigenem Terrain gegen Bubendorf ein 3:3. Spiez (0:4 bei Old Boys) und Lerchenfeld (0:3 in Dornach) blieben ohne Torerfolg. Ebenso Prishtina in der Gruppe 2. Der Aufsteiger unterlag zu Hause Freiburg mit 0:4.

