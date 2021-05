Empörung über Weissrussland – Darum ist er Staatsfeind Nummer 1 Erst die erzwungene Landung der Ryanair-Maschine in Minsk, dann das Video mit dem von Schlägen gezeichneten Blogger: Die Entrüstung über das Regime von Diktator Alexander Lukaschenko wächst. Silke Bigalke aus Moskau

Geisel des Regimes: Roman Protassewitsch meldet sich aus der Untersuchungshaft. Foto: AFP

Es ist Roman Protassewitsch, der im schwarzen Kapuzenpulli vor der Kamera sitzt. Die Botschaft, die er aufsagt, stammt aber nicht von ihm. Schon der erste Satz verrät das: «Ich bin im Untersuchungsgefängnis Nummer 1 in Minsk», sagt der 26-Jährige, sein Kopf liegt leicht im Nacken. Roman Protassewitsch hat nicht mehr die Freiheit, zu sagen, was er will. Er sagt, er habe keine gesundheitlichen Probleme. Die Sicherheitskräfte behandelten ihn mit «maximaler Korrektheit». Am Ende des knapp 30 Sekunden langen Videos gesteht er, Massenproteste in Minsk organisiert zu haben. In Weissrussland stehen darauf bis zu 15 Jahre Gefängnis.