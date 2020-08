Johannes Itten im Kunstmuseum Thun – Farbmeister und Bauernjunge aus dem Berner Oberland Die Schau «Johannes Itten & Thun. Natur im Mittelpunkt» zeigt 120 Werke des Berner Künstlers. Ein Besuch fühlt sich an wie eine Wanderung. Helen Lagger

Eines der berühmtesten Itten-Thun-Gemälde: «Berg und See» (1940) mit dem Blick auf den Niesen. Foto: PD

Er konnte angeblich auf Spaziergängen an keiner Kuh vorbeigehen, ohne diese hinter den Ohren zu kraulen. So erinnerte sich Marion Lichardus-Itten, die Tochter des Künstlers Johannes Itten, einst gegenüber dieser Zeitung an ihren Vater. «Ein bodenständiger Bauernbub ist er im Herzen gewesen.»