Premiere in Matten b. Interlaken – Farbiges Tellspiel mit vielen Theaterformen Bunt sind sie, die diesjährigen Tellspiele: Hochdramatisch in den grossen Schillerszenen, mit Musical-Ansätzen, Schulklasse-Kabarett und einem ausgezeichneten Gessler ohne Hut. Anne-Marie Günter

Tell stellt sich Gessler (ohne Hut!) in den Weg. Foto: PD

Der Titel der Tellspiele 2022 beginnt mit einem #. Auf den sozialen Medien zieht das Zeichen Followers an. Das soll es auch bei «#Tell. Mut. Macht. Mythos». Und was macht die Hashtag-Inszenierung mit dem Publikum? An der Premiere am Samstag jedenfalls stand es nach rund zweieinhalb Stunden auf und applaudierte anhaltend.