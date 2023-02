Kunstausstellung in Interlaken – Farbenfrohe Acrylmalerei im Zentrum Artos Das Zentrum Artos stellt derzeit bunte Acrylbilder in Mischtechniken von Hobbykünstlerin Elly Beutler aus. Monika Hartig

Vernissage der Verkaufsausstellung im Zentrum Artos: «Geheimisvoll» heisst dieses Acrylbild von Künstlerin Elly Beutler. Foto: Monika Hartig

«Kunstausstellungen im Zentrum Artos haben eine lange Tradition; sie sind eine Bereicherung für unsere Bewohner und Hotelgäste», so Markus Hari. Gesagt hat das der Leiter Hotel im Interlakner Zentrum Artos anlässlich der Vernissage zur Kunstausstellung mit Acrylbildern von Elly Beutler (86) am Samstag. Zahlreiche Freunde und Bekannte der ehemaligen Hotelière des Hotels Interlaken waren gekommen, um deren farbenfrohe Werke zu sehen. Musikalisch umrahmt wurde der Event von Ueli Liechti am Akkordeon und Harry Balmer an der Gitarre. Das Duo spielte Chansons im französischen Stil wie etwa «C’est si bon».