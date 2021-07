Azzurri feiern in Thun – Fans entern Maulbeerkreisel Ein nicht enden wollender Autokorso, Hupkonzerte und Feuerwerk auf dem Maulbeerkreisel: Anhänger der italienischen Fussballmannschaft feierten in Thun laut und ausgelassen. Barbara Schluchter-Donski

«Forza»: Italien-Anhänger feiern auf dem Thuner Maulbeerkreisel den Europameistertitel ihrer Fussballnationalmannschaft. Foto: Barbara Schluchter-Donski

Italien ist Europameister. 53 lange Jahre mussten die Tifosi auf diesen zweiten Titel warten. Kein Wunder, war die Begeisterung nach dem Endspiel und dem Penaltydrama gegen England am Sonntagabend riesig. Auch in Thun.

Bereits kurz nach der Entscheidung gab es lange Autokorsos mit lauten Hupkonzerten in der ganzen Stadt. Zum eigentlichen Epizentrum der Party wurde schliesslich und einmal mehr der Maulbeerkreisel, wo Hunderte Italien-Fans bis in die frühen Morgenstunden tanzten, Fahnen schwenkten und Feuerwerk in den Nachthimmel steigen liessen. Immer begleitet vom anhaltenden Hupkonzert der vielen Fans, welche sich im Auto ihren Weg durch die Menschenmenge bahnten.