Schweizer Musikszene – Fankhauser muss wegen Krankheit eine Pause einlegen Bis auf weiteres keine Konzerte: Philipp Fankhauser, der Musiker mit Thuner Wurzeln, leidet an einer Knochenmarkerkrankung.

Philipp Fankhauser beim einem Konzert mit dem Berner Symphonieorchester im Casino Bern. Foto: Nicole Philipp



Ab Mitte Juli fällt der Bluesmusiker Philipp Fankhauser für mehrere Monate aus. Sein letztes Konzert vor dem Ausfall findet am 8. Juli in Walenstadt statt. Dies teilt er in einem Schreiben mit, wie die Jungfrauzeitung berichtet. Der Thuner Musiker leidet an Myelofibrose, einer bösartigen Erkrankung des Knochenmarks. Die Diagnose habe er bereits vor ein paar Jahren erhalten, konnte aber bisher dank Medikamenten ein weitgehend normales Leben führen.

Myelfibrose führt zu Blutarmut, Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Unwohlsein und Kurzatmigkeit. Um die Auswirkungen der Krankheit zu lindern, wird dem Musiker ab Mitte Juli das kranke Knochenmark entfernt. Danach erhält er eine Stammzellentransplantation. Nach dieser aufwändigen Behandlung, die voraussichtlich mehrere Wochen dauern wird, sollte das Immunsystem des Bluesmusikers wiederhergestellt sein. Philipp Fankhauser zeigt sich in seinem Schreiben zuversichtlich und hofft, pünktlich auf seinen 60. Geburtstag nächsten Februar wieder auftreten zu können.



sab

