Getöteter Tory-MP David Amess – Familienmensch, Brexit-Vorkämpfer und Tierliebhaber Der gläubige Katholik entsprach trotz seiner konservativen Lebensideologie nicht dem typischen Tory-Politiker. Nun ist er ausgerechnet in seinem Wahlkreis ermordet worden.

Der konservative Abgeordnete David Amess machte sich in Grossbritannien auch einen Namen als grosser Tierfreund. Foto: Geoff Caddick (PA/AP/Keystone/10. Oktober 2013)

Die Ermordung der britischen Labour-Abgeordneten Jo Cox vor dem Brexit-Referendum vor fünf Jahren durch einen Rechtsradikalen hat ganz Europa schockiert. Nun ist erneut ein britischer Abgeordneter einem Messerattentat zum Opfer gefallen – doch die Vorzeichen könnten unterschiedlicher nicht sein. Der 69-jährige konservative David Amess war ein EU-Kritiker gewesen, lange bevor das Wort Brexit überhaupt erfunden wurde. Bekanntheit erlangte er im Vereinigten Königreich auch als Tierliebhaber und Abtreibungsgegner.

Amess wurde erstmals 1983 unter der «Eisernen Lady» Margaret Thatcher ins britische Unterhaus gewählt und hat seitdem keine Legislaturperiode verpasst. Schon in den 1990ern machte er sich als Gegner der EU-Integration einen Namen und dem damaligen proeuropäischen konservativen Regierungschef John Major das Leben schwer. Der gläubige Katholik war zudem ein prominenter Abtreibungsgegner und sprach sich für die Wiedereinführung der Todesstrafe aus.

«Er war wie ein Terrier»

Im Unterhaus genoss Amess allgemeinen Respekt für seine Freundlichkeit und Hartnäckigkeit. «Er war wie ein Terrier», sagt sein langjähriger Freund und Parlamentskollege, Roger Gale, dem Fernsehsender Sky News. «Wenn er sich für einen Wähler in eine Sache verbissen hat, hat er nicht locker gelassen.» Premierminister Boris Johnson nennt ihn «einen der freundlichsten, nettesten und sanftmütigsten Menschen in der Politik».

Anders als viele seiner konservativen Parteifreunde stammte Amess nicht aus einer reichen Familie und besuchte auch keine Privatschule oder Elite-Universität. In einem Vorort von London in bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen, verdiente Amess zunächst als Lehrer und Personalberater sein Geld, bevor er sich vom Kommunalpolitiker zum Abgeordneten hocharbeitete. Mit seiner Frau Julia, die gleichzeitig seine Assistentin war, hat er fünf Kinder – vier Töchter und einen Sohn.

Gegner der Fuchsjagd

Der bekennende Tierfreund war ein ausgesprochener Gegner der in konservativen Kreisen beliebten Fuchsjagd. Er setzte sich für Iraner im Exil ein, kämpfte gegen Drogen und engagierte sich für behinderte Kinder. Johnson ehrte ihn für seine Aufklärungsarbeit über Endometriose, eine schmerzhafte chronische Erkrankung bei Frauen.

Gleichzeitig hatte Amess eine Vorliebe für schillernde Auftritte. Als er 2015 zum Ritter geschlagen wurde, trug er zur Feier des Tages eine mittelalterliche Rüstung und eine Standarte auf einem Pferd.

In seinem Buch «Ayes & Ears: A Survivor’s Guide to Westminster» («Ja und Ohren: Leitfaden eines Überlebende in Westminster») wies Amess darauf hin, dass die Ermordung von Cox zu neuen Sicherheitsrichtlinien für Abgeordnete geführt hat, die deren Zugang zu den Wählern einzuschränken drohten. «Ich selbst bin im Laufe der Jahre von dem einen oder anderen Mitglied der Öffentlichkeit in meinem eigenen Haus belästigt worden», schrieb er. «Diese zunehmenden Angriffe haben die grossartige britische Tradition, dass die Menschen ihren gewählten Politikern offen begegnen, ziemlich verdorben.»

Tatort Methodisten-Kirche in Leigh-on-Sea in Essex: Die Polizei schliesst nach der Messerattacke auf David Amess einen terroristischen Anschlag nicht aus. Foto: Nick Ansell (PA/AP/Keystone/15. Oktober 2021)

Am Freitag nun wurde Amess bei einer öffentlichen Bürgersprechstunde in seinem Wahlkreis östlich von London erstochen. Er starb noch am Tatort. Auch die Royals reagierten auf die entsetzliche Tat. «Wir sind schockiert und traurig über den Mord an Sir David Amess, der 40 Jahre seines Lebens dem Dienst an der Gemeinschaft geopfert hat», teilten Prinz William und Herzogin Kate am Freitagabend per Twitter mit. Ihre Gedanken und Gebete seien bei der Familie, den Freunden und Kollegen des getöteten Abgeordneten, so das Paar weiter. Die Nachricht endete mit den Initialen W und C (William und Catherine). Die beiden geben damit zu erkennen, dass sie selbst die Autoren sind.

AFP/fal

Fehler gefunden?Jetzt melden.