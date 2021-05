Rum-Dynastie – Familien-Zoff bei den Bacardis Seit die Tochter des verstorbenen Schnapsmilliardärs volljährig ist, eskaliert der Streit um sein Erbe. Eine Geschichte über Geschäft und Familie, Intrigen und Liechtenstein. Uwe Ritzer

Ein bisschen wurde der Zoff damals schon ruchbar: Lord Bacardi Mitte der Nullerjahre mit Tochter Maria Luisa. Foto: PD

Er war ein Mann von Welt, ohne jeden Zweifel. Ein Lebemann mit Latino-Charme, bevorzugt nach Mass gekleidet, das Schnurrbärtchen und die Haare stets perfekt. Dann diese polyglotte Biografie: Geboren auf Kuba und aufgewachsen auf einer luxuriösen Hazienda, Studium in den USA, Weltreisender mit britischem Pass und Domizilen auf den Bahamas, in New York, Paris und London, in Marbella, Florida und Monte-Carlo.

Er fuhr Rolls-Royce, die exklusivsten Modelle. Gianni Agnelli und Ari Onassis, der italienische Fiat-Patron und der griechische Reeder, waren seine Freunde. Auf Partys des internationalen Jetset (viele davon schmiss er selber) bezauberte er die Frauen; sechs Mal war er verheiratet. Dann noch dieser klangvolle Name – Luis Adalberto Facundo Gomez del Campo Bacardi –, obendrauf der Titel Lord of Bayfield Hall. Aber seine Freunde nannten ihn einfach: Lord Luis.