Jubiläum in Corona-Zeiten – «Familien stehen bei uns im Zentrum» Die römisch-katholische Kirchgemeinde in Utzenstorf feiert ihr 50-jähriges Bestehen. Einst entstand sie aus einem Familienverein.

Daniel Steiner musste die Jubiläumsfeier verschieben. Foto: Raphael Moser

Es hätte gefeiert, gelacht und musiziert werden sollen. Am Palmsonntag hatte das Pfarrei-Team in Utzenstorf ein Chorkonzert geplant, im Juni dann ein grosses Pfarreifest. «Wir haben uns sehr gefreut, unser 50-jähriges Bestehen zu feiern», sagt Daniel Steiner, Präsident der römisch-katholischen Kirchgemeinde St. Peter & Paul. Doch wegen des Coronavirus und den entsprechenden Massnahmen mussten sie die Veranstaltungen verschieben. «Das Jubiläumsjahr ist aber nicht abgesagt», so Steiner. «Wir holen alles im nächsten Jahr nach.» Die Veranstaltung im Herbst könne vielleicht sogar stattfinden, meint er optimistisch. Ein Musical mit Kindern ist geplant.