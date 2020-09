Feldschiessen im Eriz – Familie Wanzenried schwingt obenaus Mit einiger Verspätung fand das Feldschiessen statt - mit vielen Schützen und hauchdünnen Entscheiden.

Feldschiessen 2020 im Eriz. Foto: PD

Am Wochenende vfand das Feldschiessen der Feldschützen Inner-Eriz statt. Die diesjährige Austragung war dabei gleich in zweierlei Hinsicht speziell. Zum einen, weil der Anlass Covid-19-bedingt im September anstatt im Juni durchgeführt wurde. Zum andern, weil der Verein als einziger des Kreisverbands Losenegg dieser Schiessanlage ohne elektronische Trefferanzeige treu blieb, wie er in einer Mitteilung schreibt.

Die Teilnehmerzahl von 94 Schützinnen und Schützen – davon 15 aus dem Nachwuchs – konnte gegenüber dem Vorjahr sogar um 1 erhöht werden.Die Rangverkündigung war ebenfalls sehr gut besucht. Erstmals gewann jeder 10. eine Wurst und der 50. ein Stück Käse.

Hauptsache Wanzenried

Ebenfalls wurden neu im Anschluss an das offizielle Feldschiessen in den Kategorien Nachwuchs & Aktive sogenannte «Feldschiessen-Könige» gekürt. Den Final bestritten pro Kategorie die sechs besten Teilnehmer des Feldschiessens. Sieger wurde, wer das höchste Total von Feldschiessen und Finalstich erreichte. Im Nachwuchs war dies mit 66 & 63 Punkten Adrian Jaun, bei den Aktiven gewann mit 68 und 71 Punkten aufgrund des besseren Finalresultats Präsident Roland Hirschi selber. Ebenfalls mit 139 Punkte belegte Andres Wanzenried den zweiten Rang. Dieser wurde dafür am offiziellen Feldschiessen mit 70 Punkten Tagessieger, zusammen mit seinem Bruder Erich Wanzenried. Und um das tolle Familienresultat abzurunden erreichte auch der dritte Bruder, Martin, mit 69 Punkten das Podest im 3. Rang.

pd/maz