BZ-Schatzsuche – Familie Spitznagel verpflegt die Schatzsuchenden Die diesjährige BZ-Schatzsuche führt direkt am Haus von Hans und Therese Spitznagel in Steffisburg vorbei. Das Ehepaar hat einen Verpflegungsstand aufgebaut und macht damit vielen eine Freude.

Hans Spitznagel vor seinem Haus in Steffisburg. Hier verköstigt er mit selber zubereiteten Backwaren BZ-Schatzsucherinnen und BZ-Schatzsucher. Foto: Nicole Philipp

«Dübli», Hefeschnecken und einen Platz zum Verschnaufen: All das finden die Schatzsucherinnen und Schatzsucher, wenn sie, kurz vor dem Ziel der BZ-Schatzsuche, am Haus von Familie Spitznagel in Steffisburg vorbeikommen. «Wir haben jahrelang selber mit den Enkeln mitgemacht», sagt Hans Spitznagel. Als sie festgestellt hätten, dass sie heuer nahe der Route, welche in Thun beginnt, wohnen, sei ihnen die Idee eines Verpflegungsstands gekommen. Die Getränke und Backwaren bietet die Familie gratis an – wer will, kann eine Kollekte in ein Kässeli legen.

70 Kilo Mehl haben Spitznagels im letzten Monat verbacken und damit vielen eine Freude bereitet. «Zeitweise kamen über 100 Personen pro Tag vorbei», sagt Hans Spitznagel. Und die, die da waren, sind dankbar. Auf Facebook unter BZ-Schatzsuche finden sich zahlreiche positive Rückmeldungen. Drei Gästehefte, welche die Familie ausgelegt hat, wurden bisher mit Grüssen und Danksagungen vollgeschrieben. «Da gibt es sogar Einträge von Touristinnen aus China und Dubai», sagt Hans Spitznagel.

Bis zum nächsten Sonntag, 15. August, stehen die Spitznagels noch in der Backstube, denn so lange läuft die BZ-Schatzsuche noch. Die Schatzkarte und weitere Infos finden Sie unter: www. bzschatzsuche.ch. (mbl)

