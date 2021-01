Fahrzeugbrand bei Utzenstorf – Familie rettet sich aus brennendem Auto Auf der A1 bei Utzenstorf brannte am Mittwochabend ein Auto komplett aus. Eine dreiköpfige Familie konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Thomas Hagspihl

Das Auto der Familie wurde vom Feuer komplett zerstört. Foto: Schutz und Rettung Bern/zvg

Am Mittwochabend kam es auf der A1 bei Utzenstorf in Fahrtrichtung Zürich zu einem Fahrzeugbrand. Ein Auto fing gegen 19 Uhr Feuer, wie die Kantonspolizei auf Anfrage bestätigt. Verletzt wurde niemand. Die dreiköpfige Familie, die sich im Auto befand, konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Fahrzeug bereits in Flammen. Während den Löscharbeiten habe sich die Familie mit ihrem Kleinkind im Tanklöschfahrzeug aufgewärmt, wie Schutz und Rettung auf Twitter schreibt. Anschliessend sei die Familie mit einem Taxi weitergereist.

Für die Löscharbeiten und die Bergung des Autos musste der Normalstreifen der A1 gesperrt werden. Gegen 21 Uhr war war der Einsatz von Polizei sowie Feuerwehr beendet und die Autobahn wieder zweispurig befahrbar. Brandursache und Schadenshöhe sind noch nicht bekannt.