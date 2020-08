Verwirrung in Biel – Falsches Stelleninserat für Stadtpräsidium In Biel sucht jemand einen neuen Stadtpräsidenten oder eine neue Stadtpräsidentin per Zeitungsinserat. Dieses ist jedoch nicht echt.

In Biel sorgt am Freitagmorgen ein Stelleninserat in der Presse für Stirnrunzeln. Gesucht wird unter anderem im Bieler Tagblatt ein neuer Stadtpräsident oder eine neue Stadtpräsidentin. Die Annonce ziert das Logo der Stadt Biel und ein Foto der Bahnhofstrasse.

Im Stellenprofil wird aufgelistet, welche Anforderungen Interessierte erfüllen sollten. So zum Beispiel lautet ein Punkt: «Ihren Humor verlieren Sie auch dann nicht, wenn es im politischen Alltag wenig zu lachen gibt».

Das Inserat schliesst mit der Aufforderung, Kandidaten sollen ihre Bewerbung «an alle Bielerinnen und Bieler» senden.

Dies ist das Inserat, welches in Biel für Verwirrung sorgt. Screenshot praesidiumbiel-mairiebienne.ch

Zahlreiche Anrufe bei Stadtverwaltung

Die Anzeige ist nicht echt, wie die Stadt Biel am Freitag schreibt. In einer Mitteilung bedauert sie den «Missbrauch ihrer visuellen Identität». Die falschen Stellenausschreibungen hätten zu Anrufen beim städtischen Personaldienstes geführt, welche diesen zusätzlich belasteten. Die Stadt Biel behält sich rechtliche Schritte vor. Wer hinter dem Inserat steckt, ist unklar.

An den Bieler Wahlen am 27. September will Stadtpräsident Erich Fehr (SP) sein Amt verteidigen. Herausgefordert wird er von Gemeinderat Beat Feurer (SVP) sowie den Stadträten Sandra Gurtner-Oesch (GLP) und Titus Sprenger (Passerelle).

flo