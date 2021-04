Gericht rügt Oberländer Baufirma – Falsche Ziegel, zu grosse Fenster Eine Oberländer Baufirma hat bei zwei Neubauten mutwillig gegen die Baubewilligung verstossen. So hat sie grössere Fenster eingebaut und andersfarbige Dachziegel verwendet. Jetzt muss die Firma nachbessern. Roger Probst

Eine Oberländer Baufirma hat sich nicht an die Baubewilligung gehalten. Symbolfoto: BOM

Die Freude über den Neubau zweier Mehrfamilienhäuser in einer bekannten Oberländer Gemeinde war von kurzer Dauer. Bei einer Kontrolle stellte der Bauverwalter fest, dass die Gebäude anders gebaut wurden, als sie bewilligt worden waren. Unter anderem hatte die Baufirma anthrazitfarbene statt rote Dachziegel verbaut. Weiter hatte sie die Häuser mit viel zu grossen Fenstern versehen.

Zwar versuchte die Firma danach, den gesetzeswidrigen Zustand mittels nachträglichen Baugesuchs noch zu legalisieren. Doch daraus wurde nichts. Die Gemeinde beharrte auf der ursprünglichen Baubewilligung. Sie verknurrte die Baufirma dazu, die Ziegel zu ersetzen und die Fenster zu verkleinern. In einem Nebenpunkt ging es auch noch um den Containerplatz. Er entsprach ebenfalls nicht den Vorgaben. So schränkte er die Sicht der Verkehrsteilnehmer ein, was die Gemeinde als Sicherheitsrisiko taxierte.