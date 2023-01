Was für ein Rennen! Sensationell. Unglaublich. Der grösste Riesenslalom-Triumph in der Schweizer Skigeschichte – vier Eidgenossen auf den ersten vier Rängen. Wer hätte das gedacht, als die Swiss-Ski-Truppe vor gerade mal drei Jahren dem Rest der Welt hinterhergurkte und Platz 17 in Adelboden das höchste der Gefühle war.