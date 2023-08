Falsche sexuelle Vorwürfe – «Ich bin gebrandmarkt, ein Wrack, kaputt» Die Asylorganisation Zürich unterstellte mehreren Mitarbeitern sexuelle Belästigung – ohne die Fälle zu untersuchen. Chronologie einer Eskalation, an deren Ende ein Mann zerbricht und zum IV-Fall wird. Bettina Weber

Wurde wegen falscher Vorwürfe, zwei Kolleginnen sexuell belästig zu haben, innerhalb von zwei Jahren «vom Leistungsträger zum Sozialfall», wie Jan Binkert über sich selbst sagt (Symbolbild). Foto: Getty Images, iStockphoto

Jan Binkert (Name geändert) ist ein gebrochener Mann. Seit zwei Jahren schläft er fast nicht mehr, höchstens drei Stunden pro Tag, danach folgen «21 Stunden Stress». Er ist depressiv, leidet unter Panikattacken, verlässt kaum noch die Wohnung. In seinem rechten Ohr pfeift und rauscht es unablässig, ein starker Tinnitus. Wenn er spricht, schliesst er manchmal die Augen, weil er den Faden verloren hat und sich konzentrieren muss, ihn wiederzufinden. Man hat dann das Gefühl, er versuche das Sirren in seinem Kopf mit einer riesigen Willensanstrengung niederzuringen.