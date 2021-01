225’000 Franken gestohlen – Falsche Polizistin des Betrugs angeklagt Eine 39-jährige Telefonbetrügerin nahm 17 Opfern viel Geld ab. Nun muss sie sich vor Gericht verantworten.

In 17 Fällen war der Betrug erfolgreich: Insgesamt soll die falsche Polizistin rund 225’000 Franken erbeutet haben (Symbolbild). Foto: Getty Images

Die Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen eine Telefonbetrügerin wegen mehrfachen gewerbsmässigen Betrugs sowie mehrfacher Geldwäscherei. Am 2. März letzten Jahres wurde sie verhaftet, als sie versuchte, von einem Opfer hinterlegtes Bargeld abzuholen.

Die 39-Jährige soll zwischen November 2019 und März 2020 an 17 Betrugsfällen sowie 4 Betrugsversuchen beteiligt gewesen sein. Sie habe dabei laut Polizeiangaben jeweils die Beute abgeholt, nachdem andere Mittäter, die sich zuvor am Telefon als Polizistinnen oder Polizisten oder aber als Staatsanwalt ausgegeben hatten, die Opfer dazu gebracht hatten, Geld und Wertsachen an einem bestimmten Ort zu hinterlegen.

Callcenter in der Türkei

Die mutmasslich von Callcentern in der Türkei aus anrufenden und (schweizer-)deutschsprechenden falschen Polizisten, welche in einigen Fällen mit bis zu vier zusammenagierenden Anrufern einen massiven psychischen und zeitlichen Druck aufbauten, überzeugten ihre Opfer mittels einer raffiniert aufeinander abgestimmten Lügengeschichte davon, dass deren Vermögenswerte zuhause oder auf der Bank in Gefahr seien und sie diese zur sicheren Verwahrung für die angebliche Polizei bereitstellen sollten.

Insgesamt wird der Beschuldigten vorgeworfen in den 17 erfolgreichen Taten in den Kantonen Bern, Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, St. Gallen und Zürich über 225'000 Franken abgeholt und einen Teil der Beute im Anschluss an ihre Mittäter weiter übergeben oder überwiesen zu haben.

Die Verhandlung vor dem Kantonalen Wirtschaftsgericht ist für den 12. Februar angesetzt. Die Angeklagte befindet sich nach wie vor in Haft.

PD/flo