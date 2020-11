In der Region Bern – Falsche Polizisten ergaunern mehrere zehntausend Franken 60 Meldungen gingen seit Anfang November ein: Falsche Polizisten versuchen meist älteren Personen dazu zu bringen, ihnen ihre Wertsachen zu übergeben.



Meist hochdeutsch sprechende Männer und Frauen geben sich am Telefon als Polizisten aus (Symbolbild). Foto: Keystone

Seit Anfang November 2020 sind bei der Kantonspolizei Bern über 60 Meldungen zu Anrufen von falschen Polizisten eingegangen. Diese rufen jeweils gezielt Personen mit Vornamen, die auf ein eher fortgeschrittenes Alter schliessen lassen, an, schreibt die Kantonspolizei in einer Mitteilung. Unter einem Vorwand versuch die Täterschaft dann die Angerufenen zur Übergabe von Wertsachen oder Bargeld zu bewegen – vermeintlich zur sicheren Verwahrung.

Die Täterschaft – in der Regel hochdeutsch sprechende Männer oder Frauen – ruft mit einer elektronisch vorgetäuschten Telefonnummer an und behauptet, von der Polizei oder einer anderen Justiz- oder Sicherheitsbehörde zu sein.

Anschliessend wird mittels einer geschickt und eindringlich erzählten Geschichte zu einem bevorstehenden Einbruch oder Diebstahl das Sicherheitsgefühl der Angerufenen ins Wanken gebracht, um sogleich eine vermeintliche Lösung gegen die Unsicherheit anzubieten: Die Angerufenen sollen Bargeld oder Wertsachen vorübergehend in die Obhut der anrufenden Person geben, die diese dann sicher verwahren würde, bis die Gefahr gebannt sei. Eine so erschlichene Beute behält die Täterschaft dann aber.

Mehrere zehntausend Franken

Die Vorgehensweise dieser Tätergruppen, das sogenannte Spoofing, ist seit längerem bekannt und wurde durch die Kantonspolizei Bern auf verschiedenen Wegen bereits mehrfach thematisiert. In jüngster Zeit wurde festgestellt, dass bei den oft betroffenen Personengruppen zwar durchaus ein Bewusstsein für das Tatmuster besteht, diese in Einzelfällen aber durch die geschickte Vorgehensweise trotzdem getäuscht werden. In der vergangenen Wochen wurden bei zwei Fällen insgesamt mehrere zehntausend Franken an falsche Polizisten übergeben.

Die Kantonspolizei Bern stellt auf ihrer Webseite Tipps zur Verfügung. Der Wichtigste darunter sei: Die echte Polizei verlangt nie, dass Sie Bargeld oder Wertsachen übergeben oder hinterlegen sollen. Gehen Sie nicht auf solche Forderungen ein.

pkb/ngg