Polizeieinsatz in Thun – Falsche Polizisten in flagranti erwischt Die Kantonspolizei hat zwei Männer verhaftet, die als falsche Polizisten bei einem vermeintlichen Opfer Geld abholen wollten.

In Thun griff die Polizei zu (Symbolbild) und verhaftete zwei falsche Polizisten. Foto: Adriana Bella

Am Donnerstag, 17. Dezember, meldete eine Frau aus Thun der Kantonspolizei Bern, dass sie gleichentags mehrere Anrufe von «falschen Polizisten» erhalten habe. Dies hat die Kapo am Mittwoch mitgeteilt. Die Täter hätten die Frau im Gespräch dazu gebracht, auf der Bank mehrere tausend Franken abzuheben und diese für eine angebliche polizeiliche Spurensicherung im Briefkasten zu hinterlegen.

Beim Geldabholen verhaftet

Dieses Geld war denn auch von einem Täter abgeholt worden. «In der Folge hätten die falschen Polizisten wieder angerufen und noch einmal Geld gefordert. Die Frau schöpfte Verdacht und meldete diesen der Kantonspolizei Bern», heiss es in der Mitteilung.

Und weiter: «Im Zuge der sofort aufgenommenen Ermittlungen und gezielten Fahndungsmassnahmen konnten am Nachmittag zwei Männer angehalten werden, als sie am Domizil der Frau die zweite Abholung tätigen wollten.» Die beiden Männer im Alter von 29 und 27 Jahren seien durch die kantonale Staatsanwaltschaft für Wirtschaftsdelikte verhaftet worden und befänden sich inzwischen in Untersuchungshaft.

Weiterer Fall in Langenthal

Nach Polizei-Angaben konnten die beiden Verhafteten mittlerweile auch mit einem Betrug von falschen Polizisten vom 1. Dezember in Langenthal in Verbindung gebracht werden. Dort hatten sie mutmasslich über 10'000 Franken abgeholt. Die Frau hatte das Geld im Briefkasten hinterlegt, nachdem sie von den Tätern mehrmals telefonisch massiv unter Druck gesetzt worden war. Weitere Ermittlungen sind im Gang.

Die Kantonspolizei Bern erinnert an dieser Stelle auf das zentrale Merkmal der Betrugsmasche der «falschen Polizisten». «Wenn ein Polizist oder eine Polizistin am Telefon Ihr Geld oder Ihre Wertsachen will, dann ist es ein Betrug», schreiben die Verantwortlichen.

PD