Cyberkriminalität – Falsche PC-Supporter treiben ihr Unwesen Sie geben an, bei PC-Problemen zu helfen, wollen insgeheim aber den Zugriff auf sensible Daten. Die Kantonspolizei Bern warnt vor betrügerischen Supportanrufen. Michael Bucher

Im Kanton Bern nehmen Delikte in der digitalen Welt Jahr für Jahr zu. (Symbolbild) Foto: Keystone

Cyberkriminalität ist in der Schweiz weiterhin auf dem Vormarsch. Allein im Kanton Bern wurde in den Jahren 2017 (+21%), 2018 (+23%) und 2019 (+6%) jeweils eine Zunahme von Betrugsfällen verzeichnet. Seit geraumer Zeit häufen sich Fälle von betrügerischen Supportanrufen, wie die Kantonspolizei mitteilt. Sie tut dies im Rahmen einer nationalen Kampagne der Schweizer Polizeikorps und der Schweizer Kriminalprävention, die dieser Tage anläuft.

Laut Polizei läuft die Masche der sogenannten Microsoft-Betrüger wie folgt ab: Mit anonymen oder unterdrückten Nummern rufen sie ihre Opfer an. Sie geben sich dabei als Mitarbeitende von Microsoft oder einer anderen IT-Support-Firma aus. Eine Fehler- oder Virusmeldung sei vom Computer der kontaktierten Person übermittelt worden. Die vermeintlichen Supporter versprechen, das Problem sofort zu beheben.

Zugriff auf PC

Unter Anleitung der Anrufer wird ein Wartungssystem heruntergeladen, wodurch die Betrüger vollen Zugriff auf den PC ihrer Opfer haben. So können sie unbemerkt Passwörter ausspionieren und gespeicherte Daten einsehen und bearbeiten. Die Betrüger können sich so in das E-Banking-Konto der Opfer einloggen und unbemerkt Zahlungsaufträge erfassen. Häufig bieten die falschen Supporter auch Software-Programme an, für deren Kauf sie die Kreditkartenangaben verlangen.

«Seriöse Firmen rufen nie unangemeldet oder unaufgefordert an, um Computerprobleme zu beheben», hält die Kantonspolizei Bern fest. Nie sollte man per Telefon oder Mail vertrauliche Informationen und Daten weitergeben, rät die Polizei. Ein weiterer Tipp: nicht auf Geldforderungen eingehen oder per Telefon Zugriff auf den Computer erlauben. (mib)