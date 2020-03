SAC: Ueli Mosimann hört auf – «Falsche Kommunikation kann zu tragischen Unfällen führen» Nach 35 Jahren publiziert Ueli Mosimann die letzte Unfallstatistik des SAC (siehe unten). Wir sprachen mit ihm über die Veränderungen am Berg und in der Gesellschaft. Bruno Petroni

Künftig mehr Zeit für sich: SAC-Statistiker Ueli Mosimann auf dem Gipfel des Mönch. Im Hintergrund das Wetterhorn. Foto: PD

Ueli Mosimann, 35 Jahre lang haben Sie die Bergunfallstatistik des SAC betreut. In dieser Zeit wird sich in Ihrem Umfeld einiges geändert haben. Ueli Mosimann: Und ob. Früher habe ich bei der Statistik noch «Strichlilisten» gemacht. Nicht nur die Qualität der heutigen statistischen Erfassung, sondern das hohe Niveau der gesamten alpinen Rettung ist vor allem das Verdienst des leider viel zu früh verstorbenen Gebirgsarztes Bruno Durrer. Andere Pioniere wie Otto von Allmen, der die Longlinerettung mit dem Helikopter erfunden hatte, haben dazu beigetragen, dass die Schweizer Bergrettung heute weltweiten Vorzeigestandard hat. Für mich waren die beiden wichtige Partner in der Entwicklung der heute vorliegenden, nachhaltigen Unfallstatistik.