Gutgläubiger Bürger abgezockt – Falsche Kicker sammeln für die eigene Kasse Derzeit sammeln junge Fussballer Geld für den Sponsorenlauf des FC Dürrenast. Nicht alle machen dies mit guten Absichten. Roger Probst

Derzeit sammeln auch Kinder und Jugendliche Geld für den FC Dürrenast, die den Erlös in die eigene Tasche stecken. Foto: Dominik Pluess

Die Masche ist nicht neu. Kinder und Jugendliche klingeln an den Haustüren von ahnungslosen Mitbürgerinnen und Mitbürgern. Sie geben vor, für eine gute Sache Geld zu sammeln. Mal ist es für einen Ausflug in der Schule, mal für die Schweizer Berghilfe und mal für den Sportverein. Meist geschieht dies mit guten Absichten, in jüngster Vergangenheit sind in Thun aber vermehrt auch falsche Fuffziger unterwegs.