Leserreaktionen – «Fakt ist, dass wir sehenden Auges in eine Sackgasse hineinlaufen» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zur drohenden Stromknappheit.

Laut einer Analyse im Auftrag des Bundes, könnte es bei der Stromversorgung in Zukunft knapp werden. Foto: Francisco Carrascosa

Zu «Schon in wenigen Jahren könnte der Strom knapp werden»

Die Stromlücke – vor der Fachleute immer gewarnt haben – kommt unaufhaltsam auf unser Land zu. Erkennbar ist das an den Bemühungen, bereits jetzt Verantwortung abzuschieben. Bundesrätin Simonetta Sommaruga (SP) weist darauf hin, dass die Stromunternehmen für eine ausreichende Versorgung zuständig seien. Gleichzeitig wird sie nicht müde, gegen AKW’s (auch solche der dritten oder vierten Generation) und für erneuerbare Energien zu werben. Ebenfalls gleichzeitig werden Ausbauten der erneuerbaren Energien von ihrer eigenen Partei bekämpft. Fakt ist, dass wir sehenden Auges in eine Sackgasse hineinlaufen und Bundesrätin Sommaruga ihre Hände in Unschuld waschen will. Einmal mehr vertritt sie die technologiefeindliche Haltung ihrer Partei und lässt jegliche Voraussicht vermissen. Roland Lörtscher, Ursenbach

Zur Abstimmung über das Covid-19-Gesetz

Die Schweiz ist kein Überwachungsstaat. Beim Covid-Gesetz und insbesondere beim Zertifikat frage ich mich jedoch, in welchem Ausmass die Machtverschiebung zum Bundesrat in unserer direkten Demokratie angemessen ist. Mir geht sie zu weit, zumal eine lange Beibehaltung von Einschränkungen der Grundrechte oder sogar Verschärfungen zu befürchten sind. Dieter Kaiser, Köniz

Zu «Schweiz schickt Tausende Impfdosen nach Nigeria, Pakistan und Syrien»

Wahrlich eine wunderbare Leistung des Bundesrates, seine, weil in der Schweiz nicht zugelassenen (also nutzlos eingekauften) Impfdosen, statt als Sondermüll teuer zu entsorgen, an «arme Länder» zu spenden. Indem, dass er dies im Namen der Schweiz tut, schiebt er auch gleich noch die Verantwortung für dieses von ihm verursachte Millionendebakel, auf das bisher in jede Entscheidung nicht einbezogene Volk ab. Was er also unserer Wohlstandsgesellschaft nicht zumuten will oder kann, ist alleweil noch gut genug für «diese Armen». Ich schäme mich für diese Titelstory. Fritz Schneider, Langnau

Zu «Nun geraten die privaten Schnelltester unter Beschuss»

Ich frage mich, wo eigentlich der gesunde Menschenverstand geblieben ist. Vorwegnehmen möchte ich, dass ich weder Impfgegnerin noch Verschwörungstheoretikerin bin. Seit über einem Jahr werden wir gewarnt, dass sogenannte Asymptomatische, andere mit dem Coronavirus anstecken können. Der Begriff asymptomatisch bedeutet buchstäblich die Abwesenheit von Symptomen. Ich bin überzeugt, dass man mit den geeigneten Mitteln, jegliche Viren in einem Mensch finden würde. Für mich ist ein asymptomatischer Mensch gesund. Mit einem Test irgendwelcher Art will man nun das Gegenteil beweisen und so die Verbreitung des Coronavirus verhindern. Das könnte ja funktionieren, wenn nicht auch Geimpfte und Genesene den Virus in sich tragen und ebenso verbreiten könnten. Viren gibt es und hat es immer gegeben. Wir müssen damit, geimpft oder ungeimpft, leben lernen. Alles andere führt zu Entzweiung, Hass und Unfrieden. Margarita Loretan, Wattenwil

