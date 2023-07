Zwischen Studen und Lyss Nord – Fahrzeugbrand nach Unfall auf A6 – Lenker leicht verletzt Am Sonntagabend ist auf der Autobahn auf Höhe von Kappelen ein Auto von der Fahrbahn abgekommen und hat sich mehrmals überschlagen.

Gegen 22 Uhr am Sonntagabend ist ein Fahrzeug auf der Autobahn A6 zwischen Studen und Lyss aus noch unbekannten Gründen von der Strasse abgekommen. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, habe das Auto einen Zaun durchbrochen und sich mehrmals überschlagen, ehe es auf dem Dach liegend zum Stillstand kam.

In der Folge geriet das Auto in Brand. Der Lenker konnte sich selbstständig in Sicherheit bringen, wurde aber leicht verletzt und ins Spital transportiert. Die Berufsfeuerwehr Biel konnte den Fahrzeugbrand löschen. Der Autobahnabschnitt zwischen Studen und Lyss Nord war mehrere Stunden lang komplett gesperrt. Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

