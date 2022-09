Unfall auf der A8 bei Brienzwiler – Fahrzeug kippte in Kurve auf die Seite Am Sonntagvormittag hat sich auf der A8 bei Brienzwiler ein Verkehrsunfall mit drei Autos ereignet. Verletzt wurde niemand.

Die Kantonspolizei Bern musste am Sonntag ins Oberland ausrücken. 20min/Matthias Spicher



Der Kantonspolizei wurde am Sonntag um 11 Uhr gemeldet, dass es auf der A8 bei Brienzwiler zu einem Verkehrsunfall gekommen sei und ein Auto auf der Seite liege. Gemäss ersten Erkenntnissen waren drei Autos hintereinander vom Brünigpass herkommend in Richtung Brienzwiler unterwegs gewesen, als das vorderste Fahrzeug in einer Rechtskurve aus noch zu klärenden Gründen kippte und auf der linken Seite liegend zum Stillstand kam. In der Folge kam es zwischen dem mittleren Fahrzeug und dem letzten Auto zur Kollision.

Vor Ort wurden die neun Insassen, darunter zwei Kinder, durch ein Ambulanzteam kontrolliert. Es musste sich niemand in Spitalpflege begeben, verletzt wurde niemand.

Der Strassenabschnitt zwischen Gnoll und Brienzwiler war für rund eineinhalb Stunden gesperrt. Eine Umleitung via Meiringen wurde eingerichtet. Die Feuerwehr Brienz stand für die Verkehrsregelung, Fahrzeugbergung sowie zum Binden von ausgelaufenen Fahrzeugflüssigkeiten im Einsatz.

pd/aka

Fehler gefunden?Jetzt melden.