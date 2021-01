Unfall in Kandersteg – Fahrzeug bricht bei Eismessungen auf Oeschinensee ein Am Dienstag ist bei Messungen der Eisdicke auf dem Oeschinensee ein Kleinfahrzeug durchs Eis gebrochen. Der See bleibt bis auf Weiteres gesperrt.

Eisläufer und Spaziergänger im Januar 2018 auf dem Oeschinensee. (Archivbild) Foto: Keystone

Bei der Messung der Eisdicke ist am Dienstag auf dem Berner Oeschinensee ein Kleinfahrzeug durchs Eis gebrochen. Wie die Gemeinde Kandersteg am Freitag auf ihrer Internetseite mitteilte, hatten die beiden Lawinenspezialisten zuerst zu Fuss das Eis des Oeschinensees an mehreren Stellen auf die Dicke überprüft. Die Messungen ergaben, dass das Eis tragfähig war. Der Oeschinensee ist im Winter eine beliebte Natureisbahn zum Schlittschuhlaufen.

Als die beiden Männer danach für weitere Kontrollen mit dem Kleinfahrzeug auf den See hinausfuhren, brach das Gefährt in 40 bis 50 Metern Entfernung vom Ufer plötzlich ein.

Wie Kanderstegs Gemeinderatspräsident René-François Maeder am Freitag auf Anfrage sagte, konnte sich einer der Männer mit einem Sprung aufs Eis retten. Der andere musste aus dem Wasser gezogen werden. «Wir haben Glück gehabt», sagt Maeder. Das Kleinfahrzeug versank rasch im See und konnte noch am Dienstag geborgen werden.

Neue Vorgaben

Der Oeschinensee auf fast 1600 Meter über Meer bleibt bis auf Weiteres gesperrt. Die Trinkwasserqualität von Kandersteg wurde nicht beeinträchtigt – Wasser aus dem Oeschinensee fliesst in Kandersteg aus den Wasserhähnen. Die Gemeinde will laut Maeder aus dem Vorfall Konsequenzen ziehen und für die Eismessungen neue Vorgaben machen – etwa, dass die Kontrolleure künftig nur noch mit Schwimmwesten auf den See gehen.

sda/ngg